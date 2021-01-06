ترامب خلف زجاج مضاد للرصاص : لن اعترف بالهزيمة في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة أمام أنصاره اليوم الأربعاء وهو يقف خلف زجاج مضاد للرصاص ، إنهم لن يستسلموا أبدا ولن يتنازلوا ولن يعترف بالهزيمة في الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وصرح الرئيس الأمريكي أمام عدد من أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن، بأنه تم تزویر الانتخابات کما لم یحصل سابقا واشار ستحصلون على رئيس غير شرعي ولكن لا يمكننا السماح بذلك

وأضاف: "فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة"، مؤكدا لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.

وتابع: "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك".

ونوه ترامب إلى جلسة الكونغرس اليوم المخصصة لتصديق النتائج قائلا: "آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات".

وأفاد: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

وأوضح ترامب في كلمته أن "الولايات تريد إعادة التصويت ويجب إعادة التحقق من الأصوات"، مضيفا: "نحن كسبنا هذه الانتخابات وكان فوزا ساحقا".