هيلاري كلنتون تهنيء بفوز الديمقراطيين وارنوك واوسوف في مجلس الشيوخ الامريكي

هنأت هيلاري كلينتون الخصم اللدود لترامب بفوز الديمقراطيَّيْن (وارنوك) و (أوسوف) في مجلس الشيوخ الأمريكي

وبذلك يفقد الجمهوريون آخر حصونهم في واشنطن أمام الديمقراطيين، الذين باتوا يسيطرون على 50% من الكونغرس، بينما يسيطر الجمهوريون على ال 50% المتبقية، لتصبح بذلك نائبة الرئيس (كامالا هاريس) الصوت المرجح فيه.

المفارقة أن الأصوات كانت متقاربة جدا، وكان الفارق للجمهوريون قبل أن يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية، ويتقدم فجأة الديمقراطيون بفارق لا يكاد يذكر.

لكن السؤال: هل سيقبل الجمهوريون بالنتائج؟