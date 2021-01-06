روسيا والمانيا يسعيان لانتاج مشترك للقاح مضاد لكورونا

اعلنت روسيا، عزمها سعيها لانتاج لقاح "مضاد لفيروس كورونا المستجد" بالاشتراك مع المانيا.

الالمانية انغيلا ميركل خلال محادثة هاتفية، التعاون في مكافحة جائحة" كوفيد-19 مع التركيز على الاحتمالات الممكنة لإنتاج مشترك للقاح".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن بين وزارتي الصحة وهيئات أخرى مختصة في كلا البلدين".

ولقي اللقاح الروسي الذي أطلق عليه "سبوتنيك-في"، نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، تشكيكا على الصعيد الدولي، إذ اعتبر الاعلان عنه متسرعا، منذ آب الماضي، حتى قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عدد كبير من الناس، ونشر النتائج العلمية.

وبدأ تطعيم المواطنين الروس باللقاح "سبوتنيك-في" اعتبارا من مطلع كانون الأول الماضي، وتم إرسال كميات منه إلى بيلاروس وصربيا والأرجنتين. لكن موسكو أقرت بأن ليس لديها الموارد الضرورية لإنتاج الكميات اللازمة بسرعة.

وساهمت الهند في إنتاج 100 مليون جرعة من "سبوتنيك-في" كما تم توقيع شراكات مع البرازيل والصين وكوريا الجنوبية