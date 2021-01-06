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ترامب: عمليتنا الانتخابية أسوأ من نظيراتها في دول العالم الثالث


دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس إلى التحلي بالشجاعة وإعادة الأصوات "المزورة"، معتبرا أن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة أسوأ من تلك التي بدول العالم الثالث.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "الولايات تريد تصحيح أصواتها، بعد أن أصبحت تعلم أن هذه الأصوات تستند على المخالفات والتزوير".

وتوجه إلى بنس قائلا: "كل ما عليك فعله هو إعادة هذه الأصوات، وعندها نحن سنفوز"، مضيفا: "افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".

واعتبر ترامب أن "الحزب الجمهوري والأهم من ذلك بلدنا يحتاج إلى الرئاسة أكثر من أي وقت مضى".

وتابع قائلا: "صادف أنهم وجدوا 50 ألف بطاقة اقتراع في وقت متأخر من الليلة الماضية.. الولايات المتحدة محرجة من الحمقى. عمليتنا الانتخابية أسوأ من تلك التي في دول العالم الثالث".

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