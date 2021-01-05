أكثر من مليون روسي تلقوا لقاح “سبوتنيك V”

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز “غاماليا” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن أكثر من مليون مواطن روسي تلقوا حتى الآن لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا.

وفي تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، قال مدير المركز، الذي طور هذا اللقاح: “أكثر من 800 ألف أو حتى مليون مواطن تم تطعيمهم حتى الآن، فهناك 100 ألف جرعة من اللقاح تدخل التداول العام يوميا”، موضحا أن نحو 1,5 مليون جرعة ستكون متاحة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف غينسبورغ أن وزارة الصحة وهيئة حماية حقوق المستهلك تراقبان حالة الذين تلقوا اللقاح، دون أن ترصد لديهم أي أعراض جديدة غير مرغوب فيها.

ورفض غينسبورغ تصريحات أحد المسؤولين الصحيين في اليونان بأن “روسيا والصين أظهرتا الشجاعة لتحمل مخاطر حملة تطعيم واسعة النطاق باستخدام لقاح لم يخضع لكل مراحل الاختبار”، وقال: “لقاحنا تم اختباره بشكل لا يترك مجالا للمزيد”،

مشيرا إلى أن منتجي لقاحات “فايزر” و”موديرنا” و”أسترازينيكا” “يسلكون نفس الطريق الذي مهده مطورو سبوتنيك”.