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أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية يطالبون الكونغرس بالمصادقة على انتخاب بايدن


دعا أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية، أعضاء الكونغرس، للمصادقة على انتخاب المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء المرتقبة.

جاء ذلك في رسالة نشرت، يوم أمس الاثنين، حيث شدد رؤساء هذه الشركات على “أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة”.

وأبرزت الرسالة، التي وقع عليها رؤساء بنوك وصناديق استثمارية، ومجموعات استشارية، وشركات طيران: “لقد حان الوقت لكي تمضي البلاد قدما”.

وأشار هؤلاء الرؤساء خلال الرسالة الموجهة للكونغرس الأمريكي، إلى أن “الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، فازا بتصويت الهيئة الناخبة، والمحاكم رفضت الطعون (التي قدمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للنظر في نتائجها)”.

وأكدوا أن “المحاولات الرامية إلى عرقلة، أو تأخير هذه العملية، تتعارض مع المبادئ الأساسية لديمقراطية الولايات المتحدة”.

كما طالبوا عبر الرسالة، الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بدعم الإدارة المقبلة، في مواجهة “أسوأ الأزمات الصحية والاقتصادية في التاريخ الحديث”.

وحذر الموقعون على الرسالة من أنه “يجب أن لا يكون هناك تأخير في نقل السلطة”.

جدير بالذكر أن رئيس مجموعة “فايزر” الدوائية، ألبرت بورلا، والمدير القانوني لمجموعة “مايكروسوفت”، براد سميث، ورئيس “غولدمان ساكس”، ديفيد سولومون، كانوا قد وقعوا على هذه الرسالة.

وسيعقد الكونغرس، يوم الأربعاء جلسة للمصادقة على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة (306 أصوات لبايدن، مقابل 232 لترامب).

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أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية يطالبون الكونغرس بالمصادقة على انتخاب بايدن
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