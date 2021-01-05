الصفحة الدولية

السعودية وقطر تتفقان على فتح الحدود اعتباراً من مساء اليوم


أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الاتفاق على فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر اعتباراً من مساء اليوم.

وقال الصباح، إن "أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا"، بحسب قناة "الجزيرة".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم"، مشيراً إلى "الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن "قمة مجلس التعاون الخليجي ستوحد صفوف الخليج".

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