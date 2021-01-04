السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق بتهمة الفساد

قضت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، بحبس رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، 7 سنوات، في قضية فساد، معروفة إعلاميا باسم قضية ”بن فسيح“.

كما أدانت المحكمة في القضية ذاتها الوزيرين السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان بالسجن 3 سنوات، وأصدرت عقوبات سجن أخرى بحق 3 ولاة محافظات سابقين.

وصنفت قضية رجل الأعمال محمد بن فسيح، ضمن قضايا الفساد؛ إذ اتهم الأخير بالحصول على امتيازات غير مستحقة من قبل المدانين أثناء توليهم مناصبهم.