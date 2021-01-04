نائبة أمريكية عن مكالمة ترامب لسكرتير جورجيا: لو الأمر بيدي لحاكمته

علقت النائبة الديمقراطية الأمريكية أليكسندريا أوكازيو كورتيز على مكالمة الرئيس دونالد ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا قائلة، إنه لو الأمر بيدها لطلبت محاكمته عبر التصويت بمجلس النواب.

وفي تصريح لها، اعتبرت كورتيز أن طلب ترامب​ من سكرتير ​ولاية جورجيا​ براد رافنسبيرجر في مكالمة هاتفية "إيجاد" نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع الرئيس المنتخب ​جو بايدن "انتهاكا يستوجب المحاكمة عليه".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت بأن ترامب حذر سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع ادعاءاته بشأن حدوث تزوير في ​انتخابات​ الولاية.

وحث ترامب في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت رافنسبيرجر على "إيجاد" أصوات كافية لقلب هزيمته.

وحصلت الصحيفة على تسجيل للمحادثة التي استهلها ترامب بتوبيخ رافنسبرجر، وتوسل إليه أن يتصرف وهدده بعواقب جنائية.