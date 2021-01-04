الصفحة الدولية

وزراء دفاع أمريكيون سابقون ينتقدون رفض ترامب الاعتراف بخسارته


أشار وزراء دفاع أمريكيون سابقون في رسالة مفتوحة إلى أن الانتخابات الرئاسية انتهت في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب رفض الاعتراف بخسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.

ووقع الرسالة عدد من وزراء الدفاع السابقين هم ديك تشيني، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، وليونيل بانيتا، ودونالد رامسفيلد، وويليام كوهين، وتشاك هاجل، وروبرت غيتس، وويليام بيري، وأشتون كارتر.

وتأتي الرسالة في وقت يترقب فيه الجميع جلسة الكونغرس الأمريكي لعد أصوات الهيئة الانتخابية يوم الأربعاء المقبل، عقب إعلان عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري نيتهم تقديم اعتراضات على نتيجة الانتخابات وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائبة أمريكية عن مكالمة ترامب لسكرتير جورجيا: لو الأمر بيدي لحاكمته
وزراء دفاع أمريكيون سابقون ينتقدون رفض ترامب الاعتراف بخسارته
فضيخة جديدة تلاحق المجرم .... مكالمة مسربة.. ترامب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات (تسجيل صوتي)
فوز بيلوسي بولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
كاليفورنيا .. المؤسسات الجنائزية لم تعد قادرة على استيعاب جثث ضحايا كورونا
بعد بيلوسي.. منزل زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي يتعرض لعمل تخريبي
دبلوماسي إيراني سابق: يجب ان تتهيأ أميركا لعمليات اغتيال تطال مسؤوليها
نيوزيلندا تعلن أول اصابة بفيروس كورونا المتحور
تصريح متفائل من الصحة العالمية بخصوص كورونا
وزير الدفاع الإيراني يكشف عن خطأ استراتيجي حسابي ارتكبته أمريكا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك