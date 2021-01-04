وزراء دفاع أمريكيون سابقون ينتقدون رفض ترامب الاعتراف بخسارته

أشار وزراء دفاع أمريكيون سابقون في رسالة مفتوحة إلى أن الانتخابات الرئاسية انتهت في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب رفض الاعتراف بخسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.

ووقع الرسالة عدد من وزراء الدفاع السابقين هم ديك تشيني، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، وليونيل بانيتا، ودونالد رامسفيلد، وويليام كوهين، وتشاك هاجل، وروبرت غيتس، وويليام بيري، وأشتون كارتر.

وتأتي الرسالة في وقت يترقب فيه الجميع جلسة الكونغرس الأمريكي لعد أصوات الهيئة الانتخابية يوم الأربعاء المقبل، عقب إعلان عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري نيتهم تقديم اعتراضات على نتيجة الانتخابات وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.