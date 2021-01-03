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دبلوماسي إيراني سابق: يجب ان تتهيأ أميركا لعمليات اغتيال تطال مسؤوليها


دعا الدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي، الأحد، الولايات المتحدة الأميركية إلى التهيؤ” لعمليات اغتيال ستطال مسؤوليها، مؤكدا أن محور المقاومة سيؤدب امريكا لكسرها كل القوانين والأعراف.

وقال موسوي في حوار  إنه “يجب ان تتهيأ امريكا لعمليات اغتيال تطال مسؤوليها”، مبينا أن “محور المقاومة سيؤدب امريكا لكسرها كل القوانين والأعراف وفتحوا باب جهنم على انفسهم”.

وأضاف، أن “عملية الاغتيال الامريكية جبانة لم تحقق اي من أهدافهم”، مشيرا إلى أن “الشهيدين سليماني والمهندس حققا النصر بحياتهما واثمرا اهدافا بعد استشهادهما”.

وأكد موسوي، أن “ايران ستبقى تلاحق جميع المتورطين باغتيال سليماني وبضمنهم ترامب”، لافتا إلى أن “طهران ستلاحق ترامب قانونيا او بطرق أخرى”.

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دبلوماسي إيراني سابق: يجب ان تتهيأ أميركا لعمليات اغتيال تطال مسؤوليها
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