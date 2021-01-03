وزير الدفاع الإيراني يكشف عن خطأ استراتيجي حسابي ارتكبته أمريكا

كشف وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، في تصريحات أدلى بها، اليوم السب، عن خطأ استراتيجي ارتكبته أمريكا في عام 2020.

واعتبر الوزير الإيراني أن أمريكا ارتكبت خطأ حسابيا استراتيجيا في المرحلة الحالية، مؤكدا أن استشهاد قائد "فيلق القدس" السابق، الفريق قاسم سليماني "لن يكون بالتأكيد نهاية المقاومة".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن أمير حاتمي قوله: "ارتكب العدو خطأ حسابيا واستراتيجيا في هذه المرحلة لأن استشهاد الفريق سليماني ورفاقه لن يكون بالتأكيد نهاية المقاومة".

واعتبر أمير حاتمي أن ذكرى سليماني ورفاقه ستبقى "دائما في قلوب دعاة الحرية في العالم، ولا يزال طريق المقاومة مفتوحا، حتى مع استشهاد الفريق سليماني، لأن المقاومة أصبحت اليوم أيديولوجيا وخطابا في المنطقة ومدرسة الشهيد سليماني هي منارة هذا الطريق"، على حد تعبيره.

وأشار أمير حاتمي إلى أن العملية التي نفذها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب باغتيال سليماني "غير عقلانية ويائسة" وهي نوع من "التعويض عن الهزائم الأمريكية في المنطقة".

وقال: "إن فكرة توقف تيار المقاومة بالتصفية الجسدية لشخص ما، خطأ في التقدير من قبل ترامب لأنها زادت من تكلفة الوجود الأميركي في المنطقة".