المكسيك.. إدخال طبيب للعناية المركزة فور تطعيمه بلقاح "فايزر"

أعلنت الصحة المكسيكية أنه تم نقل أحد الأطباء إلى العناية المشددة بعد تطعيمه بلقاح "فايزر" الأمريكي ضد كورونا، وذلك إثر إصابته برعشة وصعوبة في التنفس وأعراض التهاب الدماغ.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن "الطبيب البالغ 32 عاما تم إدخاله إلى العناية المركزة بعد إصابته بطفح جلدي وتشنجات وضعف في العضلات، وصعوبة في التنفس خلال نصف ساعة بعد التطعيم".

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري في الوقت الراهن التحقيق في أسباب رد الفعل هذا على اللقاح الأمريكي.

ونوهت بأن التشخيص الأولي يشير إلى إصابته بالتهاب الدماغ أو النخاع الشوكي فيما حالته مستقرة ويتلقى الأدوية اللازمة لتقليل الالتهاب.