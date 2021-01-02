لقاح ’’أكسفورد’’.. خبر سار حول إنتاج الجرعات وتوقعات بوصوله إلى مليونين كل أسبوع

أفادت تقارير صحفية بريطانية، السبت (2 كانون الثاني 2021)، عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، بعد أيام على إقراره في البلاد.

وقال تقرير لصحيفة "تايمز"، إنه "سيكون من الممكن توفير مليوني جرعة من لقاح كورونا خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في فريق اللقاح أن "هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الاثنين المقبل".

وأضاف المسؤول أنه "يتوقع أن تكون هناك مليون جرعة ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن "الخطة الموضوعة تقوم على رفع الإنتاج إلى نحو مليوني جرعة بحلول الأسبوع الثالث من يناير".