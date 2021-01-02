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طهران: أحضان إيران مفتوحة للسعودية


اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ان أحضان إيران مفتوحة إذا أرادت السعودية العودة إلى المسار الصحيح، مؤكدا أن سياسات بلاده تجاه السعودية ثابته وواضحة.

وقال زادة، إن "طهران ردت على أي رسالة تسلمتها من السعودية من دون تأخير"، مبيناً أن "علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى تعاني من مشكلات طالما بقيت هذه الدول تعتقد أنه يمكنها شراء السلاح بمليارات الدولات لضمان أمنها".

وأضاف أن على "السعودية التوقف بشكل عاجل عن ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية وانتهاج السياسات الخاطئة وإنهاء حرب اليمن وحصار قطر والتدخل في شؤون دول الجوار".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن على "السعودية إيقاف أنشطة السلفيين والوهابيين على أرضها وألا تضع مواردها المالية في يد المتطرفين".

واعتبر خطيب زاده أن "المسار الصحيح هو مسار التعاون الإقليمي وليس شراء الأمن من القوات التي هي مصدر زعزعة الأمن في المنطقة"، مضيفاً أن "على حكام السعودية أن يصلوا إلى درجة من النضج والثقة بالنفس للتوصل إلى حل إقليمي للتعاون من دون الحاجة إلى دولة أكبر من خارج المنطقة".

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