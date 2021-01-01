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ترامب يتجه لجني أرباح مضاعفة مستغلا تنصيب بايدن


فوجئ رواد فندق ترامب في واشنطن، بقرار جديد من الإدارة، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقررت إدارة الفندق في العاصمة الأمريكية، رفع أسعار الإقامة قبل حفل تنصيب بايدن، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل".

وأعلن موقع الفندق، عبر الإنترنت، أن الحد الأدنى لثمن إقامة ليلتين للذين يزورون العاصمة يوم الافتتاح في 20 يناير، قد تغير لتصبح الأسعار الآن 2225 دولارا في الليلة ليومي 19 و20 يناير، مقارنة مع ما يقرب من 400 دولار للأيام الأخرى في يناير.

وكشف تقرير أن باقي الفنادق في المنطقة، قررت أيضا رفع أسعار غرفها خلال فترة التنصيب.

وقرر فندق Hay-Adams وThe St. Regis، زيادة أسعار غرفه خلال فترة التنصيب، ووصلت الأسعار إلى 1.399 دولار و999 دولارا في الليلة الواحدة، على التوالي.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

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