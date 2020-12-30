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بكين لواشنطن: ركزوا على جهود مكافحة كورونا في بلدكم وتوقفوا عن تشويه سمعة الصين


قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مكافحة الصين لكورونا، تمثل "تدخلا واضحا في شؤون الصين الداخلية وسيادتها القضائية".

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء أن "هذه الادعاءات محفوفة بالتحيز والنفاق"، مشيرا إلى اتهام بومبيو للصين بالتستر على التفشي المحلي لكورونا في البداية، وفشلها في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتشار الفيروس في أنحاء العالم.

وذكر أن الصين أصبحت "أول دولة تسيطر على الفيروس وتقاسمت خبرتها في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وكذلك تشخيصه وعلاجه مع المجتمع الدولي".

وتساءل وانغ، "بالنسبة لوضع المرض الخطير في الولايات المتحدة، ما هي الأشياء الملموسة التي فعلها السيد بومبيو للمساعدة في محاربته وإنقاذ أرواح الشعب الأمريكي؟".

وتابع: "إننا نحث سياسيين أمريكيين محددين على التركيز على جهود بلدهم في مكافحة كورونا والتوقف عن تشويه سمعة الصين".

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