سياسي روسي بارز يدعو إلى تسمية يوم استشهاد سليماني باليوم العالمي لمكافحة الارهاب الدولي

دعا السياسي الروسي والمرشح لانتخابات 2018 الرئاسية سيرجي بابورين الى تسمية ذكرى ذكرى استشهاد الجنرال الحاج قاسم سليماني بـ "اليوم العالمي لمكافحة الإرهاب الدولي".
وقال بابورين ان بهذه التسمية سنكون قادرين على الحفاظ على ذكرى الشهيد سليماني إلى الأبد ومنع الفوضى الدولية والإرهاب في العالم.
واضاف ان ذكرى الشهيد سليماني مهمة ليس فقط لإيران والعالم الإسلامي ، ولكن للعالم كله. مشيرا الى ان اغتيال الشهيد سليماني لم يكن مجرد جريمة قتل بل اغتيالا دوليا وقاتله الولايات المتحدة الامريكية
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