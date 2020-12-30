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فرنسا تتعرض لانتقادات بسبب تأخرها في إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا


انتقد أطباء وعلماء اليوم الأربعاء، تأخر فرنسا في إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مقارنة بجيرانها في أوروبا رغم إعلان الحكومة عزمها على تكثيف الحملة.

وقامت فرنسا بتطعيم نحو 140 شخصا حتى الآن وهي تستهدف بالأساس الفئات الأكثر عرضة للخطر في دور المسنين في المرحلة الأولى من حملة التطعيم، وهذا العدد أقل بكثير من 42 ألف جرى تطعيمهم، على سبيل المثال، في ألمانيا التي بدأت حملتها يوم الأحد في إطار حملة أوروبية منسقة، حسبما أفادت "رويترز".

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية عدد التطعيمات في حين قال مسؤولون إن البطء يعود لترتيب الإجراءات اللوجيستية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن "مليون شخص من المقرر أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بحلول فبراير وإن فرنسا ستلحق بالدول الأخرى".

وقال أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيشا في باريس، ناتان بيفر سمادجا، في بيان على "تويتر" "أعتقد مثل العديد من زملائي، أن علينا التقدم أسرع بكثير من ذلك في حملة التطعيم حتى نتمكن من السيطرة على الجائحة".

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