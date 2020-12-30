الصفحة الدولية

إسرائيل تسجل حالتي وفاة لشخصين تلقيا لقاح كورونا


توفي رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما في مستشفى بالقدس، بعد ساعات من تلقيه لقاح فايزر ضد فيروس

وأكد الأطباء في بيان لهم، أن المريض كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة موجودة مسبقا.

وتلقى الرجل المسن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، خلال فترة ما بعد الظهر كجزء من برنامج التلقيح الشامل الإسرائيلي، لكن تدهورت صحته وفقد وعيه فيما بعد بمنزله.

وعمل المسعفون، الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، على إنعاشه أثناء نقله إلى مركز هداسا ماونت سكوبس الطبي، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق عن وفاته.

وقال المستشفى إن الرجل كان يعاني من ظروف صحية "مزمنة ومعقدة وصعبة"، دون أن يحدد نوعها.

وهذه ثاني وفاة خلال يومين، حيث فارق رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 75 عاما الحياة بعد تلقيه تطعيما ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هذا المسن، الذي كان يعاني من أمراض في القلب، وأصيب سابقا بنوبات قلبية، توفي في منزله، بعد وقت قصير من تلقيه اللقاح.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فرنسا تتعرض لانتقادات بسبب تأخرها في إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
الصحة الإيرانية: تسجيل 6272 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات تجاوز 55 ألفا في البلاد
إسرائيل تسجل حالتي وفاة لشخصين تلقيا لقاح كورونا
روحاني مخاطبا الاميركان: ثأر سليماني لم يتحقق ما دام لكم وجود في المنطقة
وفاة عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي بسبب إصابته بكورونا
ترامب: قادتنا مثيرون للشفقة.. طبعا أنا لست منهم
ضابط سابق في وزارة الدفاع الامريكية :: ترامب بحضر لانقلاب لمنع بايدن من الدخول للبيت الابيض
طهران: واشنطن وحلفاؤها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية في المنطقة
الجيش الإيراني يمنح الشهيد القائد قاسم سليماني أرفع وسام لديه
بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات اليومية بكورونا وسط انتشار السلالة الجديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك