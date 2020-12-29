الصفحة الدولية

ترامب: قادتنا مثيرون للشفقة.. طبعا أنا لست منهم


هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصفهم بـ"القادة المثيرين للشفقة" من الجمهوريين في بلاده، قائلا إنهم "يعرفون فقط كيف يخسرون".

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أعتقد أن أعضاء الكونغرس المنتخبين نسوا ذلك"، متسائلا: "هل يمكن التخيل لو سرق الجمهوريون الانتخابات الرئاسية من الديمقراطيين.. كل الجحيم سينفجر".

وأضاف: "قادتنا مثيرون للشفقة.. إنهم يعرفون فقط كيف يخسرون. وطبعا أنا لست منهم".

وعلق ترامب على إقرار زيادة المدفوعات للمواطنين إلى ألفي دولار، قائلا: "2000 دولار لشعبنا العظيم وليس 600 دولار! لقد عانوا بما فيه الكفاية من فيروس الصين".

وقد صوت 275 نائبا في مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار، بينما عارضها 134 نائبا. ومن المتوقع أن يصوت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: قادتنا مثيرون للشفقة.. طبعا أنا لست منهم
ضابط سابق في وزارة الدفاع الامريكية :: ترامب بحضر لانقلاب لمنع بايدن من الدخول للبيت الابيض
طهران: واشنطن وحلفاؤها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية في المنطقة
الجيش الإيراني يمنح الشهيد القائد قاسم سليماني أرفع وسام لديه
بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا وحادا للإصابات اليومية بكورونا وسط انتشار السلالة الجديدة
"كورونا المتحور" يصل إلى الإمارات
بوتين يوقع قانوناً يحظر على البرلمانيين الروس حمل جنسية ثانية
الكرملين: بوتين ونظيره الصيني يعربان عن استعدادهما لتكثيف التنسيق على الساحة الدولية
"أحلك أيامنا لم تأت بعد"... أمريكا تحذر مواطنيها
مصر... الداخلية تفكك مصنع شهادات دراسية عليا يديره مواطن من المنوفية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك