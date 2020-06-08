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رجل يقتحم الاحتجاجات في إحدى ولايات أمريكا بسيارته ويطلق النار


وسط المظاهرات الكبيرة التي احتشدت بمدينة سياتل الأميركية تنديدا بمقتل جورج فلويد خلال اعتقاله على يد رجل شرطة أبيض في ولاية مينيسوتا، أقدم رجل على دهس المتظاهرين بسيارته، قبل أن يطلق النار على أحد المتظاهرين.

ووفقا لـمحطة "إن بي سي"، فقد اعتقلت السلطات الأميركية رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، بعد اختراقه المظاهرات المناهضة للعنصرية في سياتل بسيارته، وإطلاق النار.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين في سياتل ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، في الأيام الماضية، مطالبين بوضع حد للعنصرية ولوحشية أجهزة إنفاذ القانون، مع دخول الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد على أثر معاملة شرطة مينيابوليس العنيفة له يومها الثاني عشر.

وقالت الشرطة أنه تم الاستحواذ على سلاح المهاجم، قبل أن يتم نقل أحد المتظاهرين المصابين للمستشفى.

وأظهر فيديو انتشر على موقع تويتر لحظة دخول الرجل بسيارته وسط المظاهرات قبل أن يصطدم بحاجز قريب، ثم يترجل من سيارته ليبدأ بإطلاق النار.

وقال أحد الشهود وفقا لـ"إن بي سي" إن المتظاهر الذي أصيب حينما حاول منع السيارة من الدخول وسط الحشود، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

وتأتي الواقعة بعد مظاهرات عنيفة في المدينة السبت الماضي، حيث استخدمت قوات الشرطة القنابل الضوئية ورذاذ الفلفل لتفريق، متظاهرين ألقوا الحجارة والزجاجات، وما قالت السلطات إنه "متفجرات مرتجلة" أصابت ضباط، بعد يوم واحد فقط من حظر قادة المدينة مؤقتا لنوع واحد من الغاز المسيل للدموع.

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