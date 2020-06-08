مصادر قبلية: مقتل أحد أبرز شيوخ قبائل قحطان في السعودية والخليج

أعلن ملتقى قبائل شريف قحطان عن مقتل أحد رموز قبيلة قحطان الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير جنوب السعودية.

وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي عبر موقع "تويتر"، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.

وضجت مواقع التواصل حول سبب وفاة الشيخ مسفر، إذ تداولت مصادر محلية أنباء تقول إن السنحاني قتل على يد يمنيين أحدهم طباخه.

ولاحقا، ذكرت صفحة "منصات قحطان الإعلامية" عبر "تويتر" أنه تم القبض على قتلة الشيخ مسفر في عقبة مركز مربه في أسفل عقبة ضلع، بينما لم يتم إصدار أي تعليق رسمي حتى الآن.

وعرف الشيخ مسفر في السعودية والخليج كأحد أبرز شيوخ قبائل قحطان كما اشتهر بأعماله الخيرية، وأطلق رواد "تويتر" عقب وفاته وسم "وفاة الشيخ مسفر بن وقيان".