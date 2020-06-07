الصفحة الدولية

روسيا: الولايات المتحدة تواجه الفوضى التي كانت تزرعها في العالم


اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة الاميركية تواجه حاليا الفوضى التي كانت تزرعها خلال السنوات الماضية في دول العالم الأخرى، مشددة على أن العنصرية قد بلغت حدا لا يمكن إخفاؤه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأحد إن “مشكلة العنصرية في المجتمع الغربي وخاصة في الولايات المتحدة تصاعدت بشكل حاد، وهذه المأساة وصلت إلى حد لا يمكن إخفاؤه”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “هذه القضية ليست ملحة فقط في الولايات المتحدة وإنما كذلك في بعض الدول المتحالفة معها”، وأضافت “ما يحدث حاليا في أوروبا والولايات المتحدة يشير إلى أنهم يواجهون ما كانوا يزرعونه”، وتابعت “هم زرعوا الفوضى في العالم والآن يواجهون الفوضى في بلدانهم”.

واعتبرت زاخاروفا أن “الولايات المتحدة تواجه تداعيات السياسات التي اتبعتها في كل أنحاء العالم وبينها زعزعة الاستقرار والتلاعب بالخلافات الداخلية التي توجد في كل دولة ولدى كل شعب ويجب تجاوزها بناء على الأسس القانونية”.

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