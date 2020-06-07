الصفحة الدولية

السعودية تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا


سجلت السلطات الصحية السعودية، لليوم الثاني أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا، وقفزة بأكثر من ثلاثة آلاف حالة في حصيلة الإصابات، فيما تخطى إجمالي عدد حالات الوباء في المملكة الـ100 ألف.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنه "تم تسجيل 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 34 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 712 حالة وفاة".

وأشارت إلى "رصد الوزارة 3045 إصابة جديدة ب‍الفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3121 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 101914".

وبينت الوزارة، أن "1026 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 72817 شخصاً".

وأصبحت السعودية أول دولة عربية تجاوزت عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة ب‍كورونا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا
السيسي يعلن الاتفاق مع حفتر وصالح على مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا
تظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية في باريس تنديداً بعنف الشرطة والعنصرية
بالارقام.. تراجع لافت للإصابات بكورونا في العالم
ترامب لحكام الولايات: الحرس الوطني سيحكم السيطرة على الشوارع.. وعمدة واشنطن تعيد تسمية منطقة خارج البيت الأبيض بـ”ساحة حياة السود مهمة”
930 إصابة جديدة بكورونا في تركيا
على الرغم من وفاة الف مواطن امريكي منذ يوم امس الا ان ترامب يقول نجحنا من ايقاف كورونا
الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة فوق الألف من جديد
لليوم الثالث.. قفزة حادة في الإصابات والوفيات اليومية في السعودية
مندوب روسيا الدائم في منظمة الامم المتحدة يدافع عن حق ايران في امتلاك التكنولوجيا الفضائية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك