بالارقام.. تراجع لافت للإصابات بكورونا في العالم

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم هبط من 127,1 ألف حالة أمس إلى 101,1 ألف اليوم السبت، فيما بلغت الحصيلة 6 ملايين و740361.

وحسب بيانات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 394984، بينما تماثل مليونان و748576 شخصا للشفاء من المرض منذ بدء الجائحة.

وتبقى الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بكورونا مع تسجيل مليون و897,8 ألف إصابة، فيما تخطت البرازيل التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات عالميا، عتبة الـ600 ألف إصابة مع رصد 614,9 ألف حالة حتى الآن.