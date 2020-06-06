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ترامب لحكام الولايات: الحرس الوطني سيحكم السيطرة على الشوارع.. وعمدة واشنطن تعيد تسمية منطقة خارج البيت الأبيض بـ”ساحة حياة السود مهمة”


حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حكام الولايات على استدعاء الحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ مقتل جورج فلويد.

وقال ترامب، في تصريح بالبيت الأبيض: “أقترح على بعض هؤلاء الحكام الذين يبالغون في الفخر، لا تغتروا، أنجزوا المهمة، سيكون عملكم أفضل كثيرا في النهاية باستدعاء الحرس الوطني”، بحسب موقع “إن بي سي نيوز” المحلي.وأضاف قائلا: “عليكم أن تسيطروا على الشوارع.. ما كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا يحدث”.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع مارك إسبر، عدم تأييده لمقترح الرئيس ترامب، استخدام قانون التمرد، لمواجهة الاحتجاجات ضد مقتل فلويد، المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية على يد شرطي، قبل أيام.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي، إنه “لا يؤيد استخدام قانون التمرد”، الذي يسمح للرئيس بنشر القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني الفيدرالية في ظروف معينة.

وفي السياق، شدد إسبر على ضرورة معاقبة الضباط المتورطين في مقتل فلويد.

وحول فض الشرطة الأمريكية للاحتجاجات في ساحة “لافاييت” قرب البيت الأبيض، الإثنين، قال إسبر إن القرار “ليس عسكريا، بل مسألة إنفاذ للقانون”.

وتابع قائلاً: “المؤسسة العسكرية أدت اليمين لحماية حقوق المواطنين، وهو الأمر الذي يميز بلدنا ولأجله نقاتل ونموت”.

والخميس، أعلن الناشط من أجل الحقوق المدنية القس آل شاربتون، في حفل تأبين فلويد، الذي تسبب شرطي بوفاته خلال اعتقاله ما أثار احتجاجات هائلة، أن الوقت قد حان لمحاسبة الشرطة، قائلا: “ارفعوا ركبكم عن أعناقنا”.

ومنذ 26 مايو/ آيار الماضي، تشهد الولايات المتحدة احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

ومن جانب آخر، أعادت عمدة مدينة واشنطن الأمريكية تسمية المنطقة خارج البيت الأبيض، والتي أصبحت مركز الاحتجاجات ضد قسوة الشرطة بأنها “ساحة حياة السود مهمة”.

وينظر للخطوة بأنها إشارة تحدي للرئيس دونالد ترامب، الذي طلب من القوات الاتحادية إخلاء المنطقة مساء الاثنين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأدوات أخرى، بحيث يستطيع أن يسير عبر حديقة إلى كنيسة لرفع كتاب الإنجيل في صورة تذكارية.

وقالت العمدة موريل باوزر على تويتر إن “الجزء المقابل للبيت الأبيض من الشارع السادس عشر أصبح اسمه الآن رسميا (ساحة حياة السود مهمة)”، وإلى جانب المنشور مقطع مصور لعمال المدينة وهم يعدلون اسم احدى لوحات الشارع.

واستخدم العمال رافعة ملفوفة بالعلم الأمريكي، حيث رحب وصفق مجموعة من المواطنين احتشدوا للمشاركة في مظاهرة مزمعة.

وفى الوقت ذاته ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة أن عمدة واشنطن العاصمة طلبت من الرئيس دونالد ترامب سحب القوات وغيرها من عناصر إنفاذ القانون الاتحادية “الاستثنائية” الأخرى من المدينة.

وقالت عمدة واشنطن موريل باوزر فى رسالة إلى ترامب الجمعة إن نشر عناصر إنفاذ القانون الاتحادية والمعدات تثير المتظاهرين وتزيد من شكاوى ومظالم أولئك الذين يحتجون سلميا، بشكل عام، لتغيير ولإصلاح الأنظمة العنصرية”.

 

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