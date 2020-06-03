ترامب يدعو لإرسال قوات الجيش إلى نيويورك

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرسال الحرس الوطني إلى مدينة نيويورك، التي اجتاحتها احتجاجات حاشدة واضطرابات وعمليات نهب وأعمال شغب.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "الوضع في نيويورك خرج عن السيطرة. أيها العمدة بيل دي بلاسيو وحاكم الولاية أندرو كومو يجب أن توقفوا الاحتجاجات على الفور".

وفي منشور آخر تساءل ترامب متى ستقرر الإدارة المحلية لولاية نيويورك استدعاء قوات الجيش.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، عرضه بنشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة للسيطرة على الشوارع ومواجهة ما أسماهم اللصوص والبلطجية واليسار الراديكالي.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.