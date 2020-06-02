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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين خطوات ترامب بحق المتظاهرين


قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الثلاثاء، مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.

ويدعو مشروع القرار الكونغرس "لإدانة رئيس الولايات المتحدة لأمره الشرطة الفدرالية باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين احتجوا بشكل سلمي في ساحة لافاييت بواشنطن" الليلة الماضية.

واتهم السيناتور شومر الرئيس ترامب بـ "انتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين".

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات وأعمال عنف منذ عدة أيام على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وهدد الرئيس ترامب الاثنين 1 يونيو بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال الشغب والحفاظ على الأمن.

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