عمدة واشنطن ترفض نشر القوات العسكرية وتعلن عن غضبها من تصرفات الشرطة

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، مورييل بوزير، أنها "مصدومة وغاضبة" من إطلاق عناصر الأمن قنابل الغاز على "محتجين مسالمين" أمام البيت الأبيض، رافضة نشر العسكريين في المدينة.

وقالت بوزير، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: "لا نعتقد أنه يجب استخدام القوات العسكرية، في الشوارع الأمريكية ضد الأمريكيين".

وأضافت أن "نقل العسكريين إلى أي ولاية أمريكية لتنفيذ مهام الشرطة دون موافقة الحاكم أمر غير مناسب، وهذا سيكون غير مناسب في واشنطن "، معتبرة أن الشرطة المحلية تتمتع بقدرات كافية على ضمان الأمن.

ووجهت عمدة واشنطن انتقادات لاذعة إلى الشرطة الفدرالية لاستخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع مساء الاثنين ضد المتظاهرين أمام البيت الأبيض قبل بدء سريان حظر التجول.