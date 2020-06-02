وزارة الدفاع الروسية تضع لقاحا ضد فيروس كورونا وتختبره على 50 متطوعا

اختارت وزارة الدفاع الروسية 50 عسكريا، بمن فيهم 5 نساء عسكريات تطوعوا للمشاركة في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا وضعه الأطباء العسكريون.

صرح بذلك الاثنين 1 يونيو ناطق باسم وزارة الدفاع.

وقال إن كل المتطوعين كانوا يخضعون في وحداتهم العسكرية لفحوص واختبارات تمهيدية طيلة شهر واحد للتأكد من عدم إصابتهم بأية أمراض أخرى وفيروس كورونا بالتحديد.

وأوضح أنه تم اختيار العسكريين والعسكريات في مختلف وحدات الجيش الروسي. ويتوقع أن يصل أول فريق من المتطوعين يوم 3 يونيو إلى المركز العسكري الـ48 التابع لقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للمشاركة في اختبار اللقاح ضد فيروس كورونا.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كان قد أبلغ في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعهد المركزي للبحوث العلمية في قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية يقوم بالتعاون مع مركز "غامالاي" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية بوضع اللقاح ضد فيروس كورونا وأضاف أنه كان من المتوقع أن تختتم الاختبارات قبل السريرية للقاح قبل 1 يونيو.

جدير بالذكر أن الاختبارات السريرية ستجرى في المركز العسكري الـ48 للبحوث العلمية الذي سبق له أن وضع اللقاحين ضد حمى أيبولا وفيروس MERS في الشرق الأوسط واللقاح ضد النفلونزا.