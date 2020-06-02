أوامر اعتقال بحق أفراد في الجيش وقوات الأمن التركية

أعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول، الثلاثاء، إصدار أوامر اعتقال بحق 118 شخصاً معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن يشتبه في صلتهم بمنظمة "فتح الله غولن".

وقال مكتب المدعي العام إنه أصدر مذكرات اعتقال بحق 42 من أفراد الجيش والدرك نتيجة لتصريحات أشخاص محتجزين سابقاً وتحليلات للمكالمات الهاتفية المدفوعة. وكان من بينهم 24 ضابطاً في الخدمة الفعلية.

وأضاف المكتب أنه طالب باعتقال 76 من أفراد الجيش والدرك والمدنيين في عملية أخرى منفصلة، بعد تحديد أنهم استخدموا هواتف مدفوعة للاتصال بأعضاء الشبكة، وكان أربعة وسبعون من هؤلاء في الخدمة الفعلية.

كما شملت أوامر الاعتقال أفراد من القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى عقيد وثلاثة عناصر برتبة ملازم، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وتتهم تركيا فتح الله غولن والمنظمة الذي يديرها، بتشكيل "تنظيم مواز" يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية، وكذلك بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو عام 2016، على الرغم من أن غولن نفى وجود أي صلة له بمحاولة الانقلاب وأعلن عن إدانته لها.