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ترامب: معظم حكام الولايات ضعفاء ويجب تشديد الإجراءات ضد أعمال العنف


وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم حكام الولايات في بلاده بـ"الضعفاء"، داعيا إلى تشديد الإجراءات ضد أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات على مقتل مواطن أسود على يد شرطي.

من جهتها، أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، بدء حظر التجوال من السابعة مساء لمدة يومين.

وبدأت الاحتجاجات بعد أن أظهر مقطع مصور سجله أحد المارة على هاتفه المحمول لحظة إلقاء الشرطة القبض على جورج فلويد (46 عاما)، وصور شرطيا يقيده أثناء الضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان يئن قائلا "من فضلك، لا أستطيع التنفس".

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

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