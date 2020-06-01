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حظر تجوال في 40 مدينة اميركية وثلاث ولايات تدخل حالة الطوارئ
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حظر تجوال في 40 مدينة اميركية وثلاث ولايات تدخل حالة الطوارئ
وكالة انباء براثا
84
2020-06-01
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