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'خطة أمريكية لتقسيم السعودية'.. تسجيل سري للقذافي وبن علوي!


ظهر تسجيل غير اعتيادي قال مروجوه انه يوثق حوارا هاتفيا بين الزعيم الليبي السابق الذي قتل قبل 9 سنوات معمر القذافي مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشدة خلال الأيام الأخيرة.

وعبر القذافي في الفيديو عن رغبته أمام علوي في "تفكيك المملكة العربية السعودية إلى دويلات"، مؤكدا بأن الولايات المتحدة تخطط للتخلص من العائلة السعودية الحاكمة.

وأضاف القذافي في التسجيل الذي أحاله بعض المغردين إلى الفترة بين عام 2005 إلى 2007، أن الأميركيين يرون النظام السعودي "منتهي الصلاحية".

ويؤكد القذافي في الفيديو أن الأميركيين يبحثون عن بديل للعائلة السعودية، مضيفا أنها تمثل خطرا على الولايات المتحدة وعلى السلام في المنطقة.

وقال القذافي إنه ضد حرب أميركية على السعودية، ولكنه أشار إلى وجود نشاط محفز لتفكيك السعودية إلى دويلات على غرار دول الاتحاد السوفيتي التي انقسمت بشكل سلمي نسبيا، وذلك من خلال استقلال الحجاز "كدولة هاشمية" ونجد وعسير ونجران والإحساء "كدولة شيعية"، بحسب تعبيره.

ودعم القذافي الفكرة التي اقترحها وقال إنه يفضل أن تشترك الدول العربية مع الولايات المتحدة في تفكيك السعودية بدلا من أن تستأثر الولايات المتحدة بهذه العملية وتصبح خطرا على الدول العربية.

ووصف القذافي السعودية بكونها "العدو الثانوي"، فيما وصف الولايات المتحدة بـ "العدو الاستراتيجي".

من جهتها علقت صحيفة "المرصد" السعودية، على التسجيل واعتبرته انه ليس المؤامرة الاولى على السعودية.

ليرد المغردون العمانيون على الصحيفة السعودية، ويدشنوا هاشتاق #تسجيلات_بن_علوي_مفبركه، كما اتهموا الامارات بفبركته،

وقال المغرد العماني الشهير أبو مستهيل إن ما جرى تسريب يكشف فشل جهاز الامن الاماراتي في تركيب المقطع ” وعليكم أن لا تقبلوا أن تظهر صورتكم بهذا الشكل وتصبحوا أضحوكة للشعوب أن الامارات تتحكم بعقولكم “.

 

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