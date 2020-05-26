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منظمة الصحة العالمية تُحذر من “ذروة” أخرى لفيروس كورونا


حذرت منظمة الصحة العالمية  من “ذروة” ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وليس بالضرورة “موجة” ثانية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة، الدكتور مايك ريان، في إيجاز صحفي إن العالم يمر حاليا بـ”منتصف الموجة الأولى”، وأضاف قائلا: “مازلنا في مرحلة تتزايد فيها أعداد الإصابات”، على حد تعبيره.

وتابع ريان قائلا: “يجب أن ندرك حقيقة أن الإصابات قد تقفز في أي لحظة، ولا يمكننا أن نفترض أن الإصابات بالمرض ستواصل الانخفاض كون معدلاتها تتبع مسارا تنازليا في الوقت الراهن، وأننا بينما نستعد لموجة ثانية خلال الأشهر المقبلة قد نشهد ذروة أخرى للمرض”، على حد قوله.

وحذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من أن الموجة أو الذروة الثانية للمرض قد تظهر في موسم الإنفلونزا الموسمية ما سيجعل السيطرة على تفشي الفيروس “معقدة جدا”، حسب تعبيره.

من جانبها أكدت خبيرة الجوائح والأمراض المعدية في المنظمة، ماريا فان كيرخوف، أن على جميع الدول الإبقاء على حالة التأهب القصوى، لافتة إلى أن على جميع بلدان العالم الاستمرار في تتبع الإصابات بسرعة، ومن ضمنها تلك التي نجحت باحتوائه أو انخفضت أعداد الإصابات فيها.

ونوهت فان كيرخوف إلى أن المرض سيتفشى مجددا إذا أُعطي الفرصة لذلك، لافتة إلى أن من مميزات فيروس كورونا قدرته على التوسع في ظروف معينة وانتقاله بسرعة.

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