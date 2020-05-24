الصحة الروسية: إجراءات العزل أثبتت نجاعتها ومنظومتنا الصحية تفادت الإجهاد

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك، أن روسيا استطاعت بالخطوات التي اتخذتها، تفادي إجهاد نظام الرعاية الصحية خلال التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت: "نحن لم نسمح بانفجار الوضع، ولم نسمح بإجهاد مؤسساتنا الطبية، والضغط على منظومتنا الصحية التي نجحت في عملها، وهذا واضح جدا".

ولفتت بوبوفا إلى أن، الزيادة في الحالات الجديدة في تباطؤ تدريجي، وأن تدابير الحجر التي فرضتها السلطات أعطت النتيجة اللازمة.

وحذرت بوبوفا رغم ذلك من التراخي وشددت على ضرورة توخي الحذر لدى تخفيف القيود، وتنفيذ ذلك بالتدريج.

وشددت بوبوفا، على أنه لم تسجل حتى الآن أي وفيات بين المرضى بكوفيد-19، الذين يتعالجون في بيوتهم تحت إشراف الأطباء.