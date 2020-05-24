جونسون يعلن قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، أن الإرادة الجماعية ساعدت في مواجهة جائحة كورونا، وأضاف أنه تقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "عازمون على إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا. المرحلة الثانية من تخفيف القيود تتضمن فتح المدارس".

وأوضح، أن "المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات تتضمن فتح المدارس.. قلنا أننا سنبدأ بسنوت الدراسة الأولى، العام الأول والعام السادس.. واليوم أعلن أننا ننوي المضي قدما في ذلك وفقا لما هو مخطط في اليوم الأول من يونيو".

ودعم جونسون، مستشاره دومينيك كامينغز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته.

وقال: "أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من النواحي كلها".

وأعلنت السلطات البريطانية أن 257 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا بزيادة 2959 شخصا عن يوم الجمعة، مضيفة أن نحو 9300 شخص يتلقون العلاج حاليا في المستشفى بانخفاض بنسبة 11 % عن الأسبوع السابق.