الصين تلمح لـ"حرب باردة" مع أميركا

المح وزير الخارجية الصيني وونغ يي، الى نشوب "حرب باردة" مع الولايات المتحدة الأميركية بعد زيادة التوتر على عدة صعد، في مقدمتها ملف جائحة كورونا.

وقال ووتغ يي في تصريح للصحفيين، إن "الولايات المتحدة تدفع العلاقات مع بلاده إلى "حافة حرب باردة جديدة"، مع تصاعد التوترات بشأن ملف الفيروس المستجد والاتهامات الأميركية في هذا الشأن، فضلاً عن وضع هونغ كونغ، وقضايا أخرى".

وأضاف “لقد علمنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الصينية الأميركية رهينة وتدفع بلدينا إلى حافة الحرب الباردة".

يأتي هذا التصعيد بعد أشهر من التوتر بين البلدين على خلفية الفيروس التاجي وبعد اتهامات متكررة من قبل واشنطن ل‍بكين بعدم الشفافية في التعاطي مع هذا الملف.