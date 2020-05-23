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صالحي: القائد الشهيد سليماني امتزج اسمه مع اسم القدس والمقاومة


اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان القائد الشهيد قاسم سليماني امتزج اسمه مع اسم القدس والمقاومة ومقارعة الظلم.

وقال صالحي في تصريح له اليوم السبت، ان جميع احرار العالم متفقون في الراي حول قضية القدس الشريف وفلسطين ويرون بان ظلما لحق بالشعب الفلسطيني.

واضاف، ان قضية القدس وفلسطين قبل ان تكون قضية عقائدية هي قضية انسانية اذ ان جميع الشعوب بدءا من اميركا اللاتينية حتى افريقيا والشرق والغرب يتضامنون مع الشعب الفلسطيني رغم جميع القيود التي تضعها بعض الحكومات.

واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى ان بعض الحكام العرب يدعمون الكيان الصهيوني الغاصب سرا واضاف، للاسف ان مسؤولي وحكام بعض الدول العربية يدعمون الكيان الغاصب سرا، وقد سعوا وراء المكر والخداع الا ان امرهم افتضح وارتد مكرهم عليهم، وكانوا يسعون من قبل لخداع الناس الان انهم انكشفوا على حقيقتهم الان.

وقال صالحي بشان القائد الشهيد قاسم سليماني، ان اسمه ممتزج باسم القدس الشريف والمقاومة ومقارعة الظلم، حيث يحيي الشعب الفلسطيني ذكراه.

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صالحي: القائد الشهيد سليماني امتزج اسمه مع اسم القدس والمقاومة
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