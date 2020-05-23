مصر تعلن مقتل 21 "ارهابيا" في سيناء خططوا لتنفيذ هجمات خلال العيد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن مقتل 21 مسلحا في هجومين متزامنين في شمال سيناء، شمال شرقي مصر.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه "توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من احدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر".

وأضافت أنه "تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل اطلاق الرصاص مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا في مزرعة بمنطقة بئر العبد، اتخذها الإرهابيون بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط، إضافة إلى مقتل سبعة عناصر في أحد المنازل في توقيت متزامن"، مشيرة إلى "إصابة ضابطين خلال التعامل مع العناصر الإرهابية".