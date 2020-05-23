الصفحة الدولية

لأول مرة منذ انتشار كورونا.. الصين تعلن تسجيل "صفر إصابات"


أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا في البر الرئيسي، للمرة الأولى منذ بداية الجائحة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، إنها سجلت حالتين جديدتين مشتبها بهما، إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي، والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض، تراجع من 35 يوم الخميس إلى 28 حالة يوم الجمعة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ آذار، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ب‍كورونا في البر الرئيسي 82971 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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