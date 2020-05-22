منظمة الصحة تتوقع البؤرة الجديدة لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ستظهر في أميركا الجنوبية، لافتة إلى أن أكثر الدول المتضررة هناك هي البرازيل.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان، إن "التوجه الحالي لعقار هيدروكسي كلوروكين لا يدعم الاستخدام الواسع له لعلاج مرض كوفيد-19، وذلك حتى تكتمل التجارب".

وأشار ريان إلى أن البرازيل وافقت على استخدام أوسع للعقار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وهيدروكسي كلوروكين دواء معروف منذ سنوات لعلاج الملاريا. وسبق أن قالت المنظمة الدولية إنها توصي باستخدام العقار فقط ضمن التجارب السريرية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي.

وأوضح ريان أن "عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي قال الرئيس الأميركي يوم الاثنين إنه يتناوله، مجرد واحد من العديد من العقاقير الممكنة، التي يتم اختبارها دوليا الآن، لمعرفة ما إذا كانت فعالة ضد فيروس كورونا".