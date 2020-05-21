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خلال 24 ساعة.. تسجيل 2532 إصابة جديدة بكورونا في السعودية


أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 2691 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 65077، كما تم تسجيل 12 حالات وفيات، مقابل 10 حالات وفاة أمس الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 351.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2562 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة.

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