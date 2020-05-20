تسجيل941 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الامارات

أعلنت آمنة الضحاك، المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 11809 حالات، وذلك بعد تسجيل 1018 حالة شفاء جديدة.

وأضافت خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الحالات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بـ"كوفيد19"، أنه تم تسجيل 941 إصابة جديدة بالفيروس تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات بلغ 26004 حالات.

وصرحت أيضا بوفاة 6 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، من المصابين ب‍كورونا نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 233 شخصا.

ونوهت الضحاك إلى أن عدد الحالات المصابة ب‍فيروس كورونا التي ما زالت تتلقى العلاج في الإمارات بلغ 13962 حالة.