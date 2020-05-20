ترامب يحمل الصين مسؤولية “القتل الجماعي في العالم” بسبب كورونا

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الهجوم على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بكين تتحمل مسؤولية “القتل الجماعي في العالم” بسبب الجائحة.

وغرد ترامب عبر حسابه في (تويتر) اليوم الأربعاء: “أصدر بعض الحمقى في الصين للتو بيانا يلقي فيه باللوم على الجميع باستثناء الصين في تفشي الفيروس الذي قتل مئات الآلاف من الناس، الرجاء التوضيح لهؤلاء الحمقى بأن عدم كفاءة الصين، ولا شيء سوى ذلك، الذي أدى إلى هذا القتل الجماعي في جميع أنحاء العالم!”.

وسبق لترامب أن وجه انتقادات حادة للصين، واتهمها بـ”تضليل” المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهدد الرئيس الأمريكي مرارا بمعاقبة الجانب الصيني، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.

وأعلن ترامب، يوم 30 أبريل، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادة الحزب الشيوعي الصيني في حدوث ذلك.