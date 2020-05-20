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فنزويلا تقيم دعوى لإرغام بنك إنجلترا على تسليم ذهب بقيمة مليار دولار


أظهرت وثيقة قدمت إلى محكمة في لندن أن البنك المركزي الفنزويلي أقام دعوى قضائية لإرغام بنك إنجلترا على تسليم ذهب تزيد قيمته على 930 مليون جنيه إسترليني (1.02 مليار دولار)، حتى تتمكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من تمويل مساعيها لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتأتي الدعوى في أعقاب طلب قدمته فنزويلا إلى بنك إنجلترا في أبريل/نيسان لبيع جزء من احتياطياتها من الذهب التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي البريطاني، وإرسال حصيلة البيع إلى الأمم المتحدة لمساعدة مساعي البلاد لمحاربة الفيروس القاتل.

وامتنع بنك إنجلترا عن التعقيب على الدعوى. ولم يرد البنك المركزي الفنزويلي على طلب للتعقيب.

ومنذ 2018، أرجأ بنك إنجلترا تحويل 31 طن من الذهب الفنزويلي المحتفظ به هناك إلى مادورو، الذي لا تعترف بريطانيا بأنه الزعيم الشرعي للبلاد.

وتقول الدعوى، التي قدمت إلى محكمة تجارية والمؤرخة في 14 مايو/أيار، إن البنك المركزي الفنزويلي "يسعى إلى أمر يلزم بنك إنجلترا بالتقيد بالتوجيه المقترح".

وجاء في الوثيقة، أن الأموال حال تحويلها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستستخدم لشراء معدات للرعاية الصحية، وأدوية وأغذية للتعامل مع جائحة كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

وسجلت فنزويلا حتى الآن 618 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات، لكن عمال الصحة يحذرون من أن النظام الطبي المتهالك في البلاد قد ينهار إذا استفحل تفشي الفيروس.

 

 

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