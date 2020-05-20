أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأشارت الجامعة التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى رصد 1574 وفاة و20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.