الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على شركة صينية بزعم ارتباطها بالخطوط الجوية الايرانية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة صينية زعمت أنها عملت كوكيل لشركة طيران إيرانية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في خبر أن ” وزارة الخزانة وضعت شركة شنغهاي سانت لوجستك المحدودة ضمن قائمة العقوبات ، زاعمة ان الشركة الصينية عملت كوكيل لشركة (ماهان اير) الايرانية في الصين حيث تقدم خدمات إدارية للشركة الإيرانية، فيما قالت الوزارة في بيان لها إنها “سابع شركة صينية تضعها وزارة الخزانة ضمن قائمة العقوبات بسبب عملها كوكيل لشركة الخطوط الجوية الايرانية ماهان”.

واضافت الوزارة أن ” شركة ماهان إير تشغل حاليًا رحلات طيران مستأجرة بين إيران وفنزويلا ، مما يساعد على دعم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من خلال تزويد البلاد بفنيين ومعدات إيرانية لصناعة النفط “.

وتابعت أن “هذا المخطط يدعم جهود نظام مادورو لإحياء إنتاج الطاقة الذي يعاني من الفساد وسوء الإدارة ” بحسب مزاعمها في حين تحاول الولايات المتحدة بواسطة مرتزقتها وعملائها الاطاحة بنظام مادورو المنتخب من قبل الشعب الفينزويلي