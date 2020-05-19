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طهران تعلن تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل"


أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن تعرض أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل".

ونقلت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن مسؤول في ميناء رجائي في بندر عباس بجنوب إيران قوله إن "هجوماً فاشلاً تعرضت له أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جراء هجوم سيبراني إسرائيلي الأسبوع الماضي".

وأضافت أن "الهجوم لم يؤد إلى أي خلل في عمل الميناء بفضل الاستعداد الكامل لوحدات الدفاع المدني والمواجهة المؤثرة والسريعة للخلل الذي تسبب به الهجوم".

من جانبها، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استنادا إلى مصادر، عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء رجائي في مدينة بندر عباس الإيرانية، في 9 من أيار الجاري.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم، بشكل مفاجئ جراء خروج الحاسوب المسؤول عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة".

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